Jardin de Serres – Fosses, le jeudi 15 juillet à 16:00

### Les « Pastilles d’été » : un festival culturel effervescent et revigorant Concoctées par la direction culture et patrimoine de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France en collaboration avec le musée ARCHÉA, le réseau des médiathèques et le cinéma intercommunal de l’Ysieux, les « Pastilles d’été » sont gratuites et s’invitent dans les parcs et espaces publics de quatre villes du territoire : Fosses, Juilly, Louvres, Dammartin-en-Goële. Ne manquez pas les journées du 15, 16, 30 juillet et du 27 août, pour découvrir leur programmation inédite : ateliers (archéologie et patrimoine, image et cinéma), spectacles (contes, concerts, stand-up, arts du cirque). Elles se clôturent par un ciné en plein air grâce au nouveau circuit itinérant, un équipement intercommunal de proximité, qui sillonnera le territoire de commune en commune afin de proposer des projections hors les murs. **Entre amis ou en famille, venez savourer les « Pastilles d’été » !** **Le jeudi 15 juillet à Fosses (16 h à minuit), en partenariat avec les « Terrasses d’été » et le centre social Agora**, sera l’occasion de voyager sur le territoire ! De la musique colombienne sera au rendez-vous avec le groupe Super Panela, en partenariat avec AQUILETOUR, présent aussi le 16 juillet à Juilly. Pour les fans de jonglage, un Circus puzzle a été programmé en partenariat avec CIRQUEVOLUTION. Une journée remplie d’activités qui se clôturera par une projection en plein air avec le film « Moonrise Kingdom » de Wes Anderson. Retrouvez le programme complet (horaires, lieux de rendez-vous) sur notre site internet : roissypaysdefrance.fr ou la programmation complète sur notre agenda en ligne : events.roissypaysdefrance.fr

Entrée libre

4 dates avec 4 villes de 16h à minuit en plein air – gratuit tout public

Jardin de Serres – Fosses 95470 Fosses Fosses Val-d’Oise



