Les » Pastilles d’été » : Festival culturel Jardin de Serres – Fosses, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Fosses.

Les » Pastilles d’été » : Festival culturel

Jardin de Serres – Fosses, le jeudi 15 juillet à 16:00

Les « pastilles d’été » : un festival culturel effervescent et revigorant ! Concoctées par la direction culture et patrimoine de l’agglo, les « pastilles d’été » sont gratuites et s’invitent dans les parcs et espaces publics de quatre villes : **Fosses, Juilly, Louvres, Dammartin-en-Goële.** Leur programmation est inédite : ateliers (archéologie et patrimoine, image et cinéma), spectacles (contes, concerts, stand-up, arts du cirque). Elles se clôturent par un ciné-plein air grâce au nouveau dispositif de cinéma itinérant, équipement intercommunal de proximité, qui sillonnera le territoire de commune en commune afin de proposer des projections hors les murs. **Entre amis ou en famille, venez savourer les « pastilles d’été » !** **A partir de 16h – atelier** **ARCHÉOS EN FAMILLE** **Avec le musée ARCHÉA, à partir de 5 ans** **Durée : 20 min – en continu selon la participation du pblic** Initiez-vous à la technique de la céramique par l’étude des objets archéologiques retrouvés sur le territoire. Cet atelier est l’occasion de découvrir le projet du centre d’interprétation de la céramique prévu à Fosses. Pour apprendre en s’amusant, un grand jeu de plateau permettra de découvrir le musée ARCHÉA et le patrimoine local.

Entrée libre, Gratuit

Archéos en famille

Jardin de Serres – Fosses 95470 Fosses Fosses Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T16:00:00 2021-07-15T20:00:00