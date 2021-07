Les » Pastilles d’été » : Festival culturel Jardin de Serres – Fosses, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Fosses.

Les » Pastilles d’été » : Festival culturel

Jardin de Serres – Fosses, le jeudi 15 juillet à 15:30

Les « pastilles d’été » : un festival culturel effervescent et revigorant ! Concoctées par la direction culture et patrimoine de l’agglo, les « pastilles d’été » sont gratuites et s’invitent dans les parcs et espaces publics de quatre villes : **le 15 juillet à** **Fosses,** **le 16 juillet à Juilly,** **le 30 juillet à Louvres, le 27 août à Dammartin-en-Goële.** Leur programmation est inédite : ateliers (archéologie et patrimoine, image et cinéma), spectacles (contes, concerts, stand-up, arts du cirque). Elles se clôturent par un ciné-plein air grâce au nouveau dispositif de cinéma itinérant, équipement intercommunal de proximité, qui sillonnera le territoire de commune en commune afin de proposer des projections hors les murs. Ne manquez pas les journées du 15, 16, 30 juillet et du 27 août, pour découvrir leur programmation inédite : ateliers (archéologie et patrimoine, image et cinéma), spectacles (contes, concerts, stand-up, arts du cirque). Elles se clôturent par un ciné en plein air grâce au nouveau circuit itinérant, un équipement intercommunal de proximité, qui sillonnera le territoire de commune en commune afin de proposer des projections hors les murs. **Entre amis ou en famille, venez savourer les « pastilles d’été » !**

Entrée libre, gratuit

Festival culturel de plein air gratuit tout public

Jardin de Serres – Fosses 95470 Fosses Fosses Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T15:30:00 2021-07-15T23:59:00