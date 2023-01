Les Passeurs de Mots : Le Braz et autres Bretagnes, La Bande à Grimaud Cherbourg-en-Cotentin, 17 janvier 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Les Passeurs de Mots : Le Braz et autres Bretagnes, La Bande à Grimaud

Maison des Arts Rue Martin Luther King Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin Manche Rue Martin Luther King Maison des Arts

2023-01-17 – 2023-01-17

Rue Martin Luther King Maison des Arts

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Anatole Le Braz, porte-voix des confidences recueillies en breton occupe une place unique dans l’histoire de la littérature. Avec lui, au fil de ses nombreuses interviews, on sillonne les chemins creux des landes et des tourbières les nuits de pleine lune, on rase d’improbables fantômes ressurgis d’une baie des Trépassés. Aborder la mort, même par les légendes et les traditions, en ferait reculer plus d’un. Pas Achille Grimaud qui parvient même à en faire rire ! Accompagné d’Aldo Ripoche au violoncelle, le conteur explore cette Bretagne du XIXe siècle en l’agrémentant de digressions, de parallèles avec ses propres histoires, avec cynisme et humour, comme autant de souffles de vie au milieu de ces légendes macabres.

Conte : Achille Grimaud.

Musique : Aldo Ripoche.

Anatole Le Braz, porte-voix des confidences recueillies en breton occupe une place unique dans l’histoire de la littérature. Avec lui, au fil de ses nombreuses interviews, on sillonne les chemins creux des landes et des tourbières les nuits de pleine lune, on rase d’improbables fantômes ressurgis d’une baie des Trépassés. Aborder la mort, même par les légendes et les traditions, en ferait reculer plus d’un. Pas Achille Grimaud qui parvient même à en faire rire ! Accompagné d’Aldo Ripoche au violoncelle, le conteur explore cette Bretagne du XIXe siècle en l’agrémentant de digressions, de parallèles avec ses propres histoires, avec cynisme et humour, comme autant de souffles de vie au milieu de ces légendes macabres.

Conte : Achille Grimaud.

Musique : Aldo Ripoche.

+33 2 33 88 43 09

Rue Martin Luther King Maison des Arts Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-01-12 par