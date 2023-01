Les Passeurs de Mots : Contes d’ici et d’ailleurs. Les conteurs du bout du monde Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Normandie Tourisme / Attitude Manche Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

2023-01-18 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-18 20:00:00 20:00:00

Les Passeurs de Mots invitent les amateurs avec cette soirée en compagnie des conteurs de l'atelier du Patronage Laïque d'Equeurdreville‑Hainneville. Une rencontre entre huit conteurs, huit personnalités avec l'envie de faire un bout de chemin ensemble et vous le faire partager. Des contes de tous les temps, de tous les endroits du monde, des contes pour rire et pour rêver saupoudrés de danses, de chants et de musique. Les conteurs du bout du monde vous invitent au voyage pour le plaisir des oreilles et de la découverte. Gratuit sur inscription au 02 33 88 43 09.

