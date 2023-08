Découvrez Les Passerelles et le quartier historique de Pontault à travers un jeu de piste ludique Les Passerelles Pontault-Combault Catégories d’Évènement: Pontault-Combault

Seine-et-Marne Découvrez Les Passerelles et le quartier historique de Pontault à travers un jeu de piste ludique Les Passerelles Pontault-Combault, 16 septembre 2023, Pontault-Combault. Découvrez Les Passerelles et le quartier historique de Pontault à travers un jeu de piste ludique Samedi 16 septembre, 14h30 Les Passerelles Gratuit sur inscription Les Passerelles, le Centre Social et Culturel Mosaïque, la médiathèque Pierre-Thiriot et l’association Pontault-Combault Patrimoine s’associent pour vous proposer un jeu de piste à faire en famille, drôle et ludique pour (re)découvrir le quartier historique de Pontault.

Avec comme point de départ la visite des coulisses des Passerelles, partez à la rencontre de personnages historiques en relevant de nombreux défis ou en décryptant des énigmes grâce aux multiples indices répartis au coeur du « Vieux Pontault ».

Votre mission : aidez l’instituteur Petit, personnage emblématique de la ville au 19e siècle, à remonter le temps !

Dès 5 ans / Durée : 2 h

Gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90 Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 37 29 90 http://www.lespasserelles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 37 29 90 »}] Les Passerelles, un lieu de curiosité, de création et de partage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 D.R. Détails Catégories d’Évènement: Pontault-Combault, Seine-et-Marne Autres Lieu Les Passerelles Adresse 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Ville Pontault-Combault Departement Seine-et-Marne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Les Passerelles Pontault-Combault latitude longitude 48.782338;2.599164

Les Passerelles Pontault-Combault Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontault-combault/