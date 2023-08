Vernissage de l’exposition « Racines » du CPIF Les Passerelles Pontault-Combault, 16 septembre 2023, Pontault-Combault.

Vernissage de l’exposition « Racines » du CPIF Samedi 16 septembre, 12h00 Les Passerelles Entrée libre

L’exposition « Racines » rassemble des travaux réalisés par les photographes des ateliers argentiques et créatifs du Centre Photographique d’Île-de-France lors de la saison 2022-2023.

En entremêlant les racines des végétaux, ancrées dans la terre, et nos racines sentimentales, invisibles et pourtant essentielles, l’exposition interroge ce qui nous nourrit et invite à reconsidérer l’importance de la mémoire.

Exposition du 16 septembre au 21 octobre 2023

Plus d’infos : contact@cpif.net ou 01 70 05 49 80

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 37 29 90 http://www.lespasserelles.fr

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

Nicolaï Maslenko