ATELIERS PARTICIPATIF – WE CAN BE HEROES – FESTIVAL PAR HAS ART! Les Passerelles Pontault-Combault, 24 juin 2023, Pontault-Combault.

VOUS AIMEZ CHANTER SOUS LA DOUCHE ?

DEVENEZ UNE STAR AVEC

WE CAN BE HEROES

Groupenfonction

ET SI VOUS ÉCHANGIEZ VOTRE POMMEAU

DE DOUCHE CONTRE UN MICRO SUR PIED ?

LE SPECTACLE

We can be heroes de Groupenfonction

Performance musicale participative Durée : 35 min Tout Public

Samedi 8 juillet et Dimanche 9 juillet à 17h

dans le Parc des Sources à Roissy-en-Brie

Avec We Can Be Heroes interprétez des tubes de la pop moderne (Shirley Bassey,

MGMT, Jamie T ou Björk) le temps de deux concerts en playback.

Dans cette performance musicale collective, c’est une vingtaine de micros sur pied

posés au sol et autant de chanteuses et chanteurs qui se partagent un espace de

quelques mètres carrés pour un concert généreux, drôle et enjoué afin de célébrer

le plaisir d’être ensemble.

VOUS RÊVER D’ÊTRE UNE POP STAR ? PARTICIPEZ À CETTE AVENTURE MUSICALE !

Pour réaliser cette performance musicale collective, Groupenfonction invite une

vingtaine de personnes (dès 16 ans ; avec ou sans pratique du théâtre, du chant et

de la danse) à des ateliers répartis sur 4 jours en juin et juillet :

> Samedi 24 et Dimanche 25 juin de 10h à 18h*, aux Passerelles

à Pontault-Combault (17 rue Saint-Clair)

> Jeudi 6 et Vendredi 7 juillet de 18h30 à 22h30*, dans la Grande Halle

de la Ferme d’Ayau à Roissy-en-Brie (Avenue Maurice de Vlaminck)

Vous y apprendrez les codes et autres secrets dignes des plus grandes stars,

pour les représentations du week-end !

*Pensez à apporter votre repas.

Infos et inscriptions : parhasart@agglo-pvm.fr

Infos et inscriptions : parhasart@agglo-pvm.fr

Les Passerelles 17 rue Saint Clair 77340 Pontault-Combault

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevcLVZ7IfTleap8YfZSriHkdQCopc6uzgNnyk907TqMPxgjQ/viewform?usp=sf_link

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-07-07T18:30:00+02:00 – 2023-07-07T21:30:00+02:00

©nicolas_joubard