Les Passants Centre culturel de Serbie, 18 juin 2021-18 juin 2021, Paris.

Les Passants

du vendredi 18 juin au mardi 31 août à Centre culturel de Serbie

L’artiste installé depuis 25 ans en France, mais partage sa vie entre la France et la Serbie. Ce double ancrage, cette ubiquité font de lui un passeur entre deux pays, deux langues, deux cultures mais aussi un passant qui observe d’un regard à la fois bienveillant et distancié les deux villes où il réside alternativement et leurs habitants. Cile a choisi d’intituler la série de tableaux auxquels il travaille depuis ces deux dernières années « les Passants ». Les passants sont des gens qu’on croise dans la rue, au café, dans le métro, dans les aéroports, mais qu’on ne connait pas, qu’on ne rencontre pas. On les voit, parfois on les remarque, parfois on les observe, mais ils demeurent des inconnus, des anonymes. Pourtant ils incarnent la société dans laquelle on vit, on baigne et offrent donc une image ou plutôt un kaléidoscope de cette société. Cile s’attache à des personnages qu’il met en scène, qu’il met à distance et qu’il modèle selon son imaginaire. Il recrée un monde qui lui est personnel mais qui est en même temps un reflet de l’époque. Dans la rue ou au café l’artiste exécute des croquis rapides sur un carnet qui lui sert de pense bête. De retour à l’atelier il trace une figure synthétique sur la toile, d’abord à l’acrylique qu’il reprend et travaille ensuite à la peinture à l’huile, jouant des glacis et des empâtements. Extrait du texte “Les passants”, Yves Kobry Biographie CILE MARINKOVIĆ (1947, Belgrade, Yougoslavie). Artiste peintre diplomé de l’Académie des Beaux-Arts de Belgrade en 1972, puis séjourne durant trois ans à Paris comme boursier du Gouvernement yougoslave (1977-1980). Depuis 1966, il a réalisé plus de 100 expositions individuelles et a participé à plus de 200 expositions collectives en Yougoslavie, France, Belgique, USA, Italie, Russie, Suède, etc. et a reçu un nombre important de prix en France comme à l’étranger dont le prix spécial pour l’Excellente Contribution à la Culture Nationale attribué par le Ministere de la Culture de la Republique Serbe (2011). CILE est reconnu comme un des artistes les plus importants du mouvement expressioniste en Serbie comme à l’étranger. Il vit et tavailles à Paris depuis 1992, membre de La Maison des artistes à Paris. WWW.CILEMARINKOVIC.NET

Entrée libre !

Exposition au Centre culturel de Serbie

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T11:30:00 2021-06-18T19:30:00;2021-06-19T11:30:00 2021-06-19T19:30:00;2021-06-22T11:30:00 2021-06-22T19:30:00;2021-06-23T11:30:00 2021-06-23T19:30:00;2021-06-24T11:30:00 2021-06-24T19:30:00;2021-06-25T11:30:00 2021-06-25T19:30:00;2021-06-26T11:30:00 2021-06-26T19:30:00;2021-06-29T11:30:00 2021-06-29T19:30:00;2021-06-30T11:30:00 2021-06-30T19:30:00;2021-07-01T11:30:00 2021-07-01T19:30:00;2021-07-02T11:30:00 2021-07-02T19:30:00;2021-07-03T11:30:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-06T11:30:00 2021-07-06T19:30:00;2021-07-07T11:30:00 2021-07-07T19:30:00;2021-07-08T11:30:00 2021-07-08T19:30:00;2021-07-09T11:30:00 2021-07-09T19:30:00;2021-07-10T11:30:00 2021-07-10T19:30:00;2021-07-13T11:30:00 2021-07-13T19:30:00;2021-07-14T11:30:00 2021-07-14T19:30:00;2021-07-15T11:30:00 2021-07-15T19:30:00;2021-07-16T11:30:00 2021-07-16T19:30:00;2021-07-17T11:30:00 2021-07-17T19:30:00;2021-07-20T11:30:00 2021-07-20T19:30:00;2021-07-21T11:30:00 2021-07-21T19:30:00;2021-07-22T11:30:00 2021-07-22T19:30:00;2021-07-23T11:30:00 2021-07-23T19:30:00;2021-07-24T11:30:00 2021-07-24T19:30:00;2021-07-27T11:30:00 2021-07-27T19:30:00;2021-07-28T11:30:00 2021-07-28T19:30:00;2021-07-29T11:30:00 2021-07-29T19:30:00;2021-07-30T11:30:00 2021-07-30T19:30:00;2021-07-31T11:30:00 2021-07-31T19:30:00;2021-08-03T11:30:00 2021-08-03T19:30:00;2021-08-04T11:30:00 2021-08-04T19:30:00;2021-08-05T11:30:00 2021-08-05T19:30:00;2021-08-06T11:30:00 2021-08-06T19:30:00;2021-08-07T11:30:00 2021-08-07T19:30:00;2021-08-10T11:30:00 2021-08-10T19:30:00;2021-08-11T11:30:00 2021-08-11T19:30:00;2021-08-12T11:30:00 2021-08-12T19:30:00;2021-08-13T11:30:00 2021-08-13T19:30:00;2021-08-14T11:30:00 2021-08-14T19:30:00;2021-08-17T11:30:00 2021-08-17T19:30:00;2021-08-18T11:30:00 2021-08-18T19:30:00;2021-08-19T11:30:00 2021-08-19T19:30:00;2021-08-20T11:30:00 2021-08-20T19:30:00;2021-08-21T11:30:00 2021-08-21T19:30:00;2021-08-24T11:30:00 2021-08-24T19:30:00;2021-08-25T11:30:00 2021-08-25T19:30:00;2021-08-26T11:30:00 2021-08-26T19:30:00;2021-08-27T11:30:00 2021-08-27T19:30:00;2021-08-28T11:30:00 2021-08-28T19:30:00;2021-08-31T11:30:00 2021-08-31T19:30:00