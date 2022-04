Les Passagers – Solo Sport Rue du Général Renault Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Passagers – Solo Sport Rue du Général Renault, 28 mai 2022, Paris. Le samedi 28 mai 2022

de 14h00 à 14h40

Le samedi 28 mai 2022

de 17h30 à 18h10

. gratuit

Une jeune femme décide de faire du sport dans son studio de 4 m2. Elle va user de toute son imagination créatrice et pragmatique pour choisir le sport qui lui convient le mieux, le sport le plus adapté à son environnement, réduit. Création 2022 Danse confinée

Solo sport propose la représentation absurde d’une variété de sports qui, assemblés et dansés, nous fait vibrer comme dans une compétition sportive. www.compagnielespassagers.com Mise en scène Philippe Riou

Danse Amandine Etelage

Mise en scène Philippe Riou

Danse Amandine Etelage

Remerciements Layher SA

Les Passagers

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris

Lieu Rue du Général Renault
Ville Paris

