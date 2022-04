Les Passagers – Duo Sport – Entre Terre et Ciel Parvis de la mairie du 11e Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Passagers – Duo Sport – Entre Terre et Ciel Parvis de la mairie du 11e, 27 mai 2022, Paris. Le vendredi 27 mai 2022

de 17h30 à 18h10

. gratuit

Ils habitent chacune et chacun un studio de 4m2, l’un au-dessus de l’autre ; ils ne se sont jamais rencontrés dans l’immeuble. Création 2022 Danse cirque

Ils habitent chacune et chacun un studio de 4m2, l’un au-dessus de l’autre ; ils ne se sont jamais rencontrés dans l’immeuble. Passionnés de sport, vont-ils mettre leurs pratiques en commun et trouver une issue pour assouvir leurs passions sportives et leur goût de liberté ? Dans Duo Sport, les gestes et tâches du quotidien deviennent sport à part entière. L’accrochage de linge devient un sport olympique, les parois de l’appartement un terrain d’escalade… www.compagnielespassagers.com Mise en scène Philippe Riou

Danse et cirque Magali Brito et Julien Brouchot

Remerciements Layher SA Crédit photo Les Passagers Parvis de la mairie du 11e 12 Place Léon Blum 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Les Passagers

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parvis de la mairie du 11e Adresse 12 Place Léon Blum Ville Paris lieuville Parvis de la mairie du 11e Paris Departement Paris

Parvis de la mairie du 11e Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Passagers – Duo Sport – Entre Terre et Ciel Parvis de la mairie du 11e 2022-05-27 was last modified: by Les Passagers – Duo Sport – Entre Terre et Ciel Parvis de la mairie du 11e Parvis de la mairie du 11e 27 mai 2022 Paris Parvis de la Mairie du 11e Paris

Paris Paris