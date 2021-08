Les passagers du fleuve, Le Grand Retournement Tours, 10 septembre 2021, Tours.

Les passagers du fleuve, Le Grand Retournement 2021-09-10

Tours Indre-et-Loire

80 bateliers qui se veulent “ambassadeurs du peuple de l’eau” et qui vont devenir autant d’acteurs d’une véritable chorégraphie fluviale. Dans un “faux” son et lumières sur le fleuve, ils conçoivent avec la comédienne Diane Bonnot – et leurs bateaux – de nouvelles mythologies de Loire en lien avec les êtres qui peuplent le milieu. Outre les manœuvres de navigations, seront sollicités les ressources pyrotechniques, les effets spéciaux et les interventions musicales qui donneront toute son ampleur à une soirée à la mesure de la ville entière.

En pleine remontée du fleuve depuis Angers jusqu’à Orléans, 30 bateaux de Loire font escale à Tours et joignent les festivités des Assemblées de Loire.

