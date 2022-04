Les passagers de la nuit, séance présentée par le réalisateur cinéma Le Balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les passagers de la nuit, séance présentée par le réalisateur cinéma Le Balzac, 4 mai 2022, Paris. Le mercredi 04 mai 2022

de 16h00 à 18h00

. payant 5 à 10,50 €

Les passagers de la nuit de Mikhaël Hers Le réalisateur vous donne rendez-vous au cinéma Le Balzac mercredi 4 mai à 16h pour présenter la séance. Après le percutant AMANDA, très ancré dans l’époque contemporaine, Mikhaël Hers s’enracine au cœur des années 80 avec son dernier film : LES PASSAGERS DE LA NUIT. cinéma Le Balzac 1 Rue Balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemabalzac.com/film/346579/ 0677626140 marc@etoile-cinemas.com https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.cinemabalzac.com/film/346579/

