Les Pas Tristes Théâtre Route du Chef du Bois La Roche-Jaudy, samedi 30 mars 2024.

Les Pas Tristes Théâtre Route du Chef du Bois La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

La troupe Les Pas Tristes est en représentation avec la pièce de théâtre « EPHAD Patrouille ».

Ça bouge à la résidence des pissenlits !

Le danger ? Se faire racheter par le groupe ORPEO aux méthodes peu scrupuleuses. L’équipe soignante (en sous-effectif) et les résidents (un artisan, un militaire grincheux ainsi qu’un prétendue druide) se mobilisent pour lutter pour leur qualité de vie !

Leur nom de groupe ? L’EHPAD Patrouille toujours prête à l’Action!

Au programme une histoire pleine de rebondissements, d’émotions, de dérision et de Gags. Le tout saupoudré de magie !

Une pièce qui ravira petits et grands et bien entendu jeunes et moins jeunes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 22:30:00

Route du Chef du Bois Amphithéâtre du Lycée de Pommerit Jaudy

La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne

