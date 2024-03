Les pas sages Le Noyer, dimanche 14 avril 2024.

Le club des aînés ruraux de Le Noyer/Jars vous propose un après midi de musique traditionnelle et de monologue avec » Les Pas Sages » et possibilité de participation du public pour quelques pas de danse, suivi d’un apéritif dinatoire à 19h.

Réservation avant le 5 avril

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire

