Les Pas Perdus, une œuvre sous champignons de Paris. Halle Saint Pierre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Pas Perdus, une œuvre sous champignons de Paris. Halle Saint Pierre, 15 octobre 2022, Paris. Le samedi 15 octobre 2022

de 15h00 à 18h00

. gratuit Réservation conseillée : 01 42 58 72 89

Les Pas Perdus, une œuvre sous champignons de Paris. « Un samedi sous champignons de Paris »

­A l’occasion de la sortie de leur livre

Les Pas Perdus, une œuvre sous champignons de Paris,

Coédition Centre d’art Labanque / Les Pas Perdus,



SIGNATURE

Samedi 15 octobre à 15h – à la librairie

En présence de Jérôme Rigaut, Nicolas Barthélemy et Guy-André Lagesse,

autour de nombreux livres-objets exposés, signature de l’ouvrage dernièrement édité. PROJECTION

De 16h à 17 h – à l’auditotium

Festival de films courts et très courts :

“Les Pas Perdus et des occasionnels de l’art”

En présence de Jérôme Rigaut, Nicolas Barthélemy et Guy-André Lagesse. Halle Saint Pierre – entrée libre

Réservation conseillée : 01 42 58 72 89 LES PAS PERDUS Le groupuscule marseillais Les Pas Perdus, constitué de Jérôme Rigaut, Nicolas Barthélemy et Guy-André Lagesse, s’inscrit dans un mouvement d’art contemporain collaboratif. Depuis Mari-Mari, l’esprit cabanon sur le Canal de l’Ourcq (en 1999), il semble brouiller les pistes qui mènent à l’art contemporain. En montrant un vaste choix d’œuvres essentiellement coréalisées avec ceux qu’ils appellent des occasionnels de l’art, cet ouvrage haut en couleur offre un regard panoramique révélant les enjeux esthétiques, culturels et politiques de leur travail à travers la fantaisie et l’hétéroclisme de leurs réalisations. Halle Saint Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris Contact : https://www.hallesaintpierre.org/2022/09/19/les-pas-perdus/ 01 42 587 28 9 communication@hallesaintpierre.org https://www.facebook.com/museehallesaintpierre https://www.facebook.com/museehallesaintpierre https://www.hallesaintpierre.org/2022/09/19/les-pas-perdus/

Les Pas Perdus Les Pas Perdus

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Halle Saint Pierre Adresse 2, rue Ronsard Ville Paris lieuville Halle Saint Pierre Paris Departement Paris

Halle Saint Pierre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Pas Perdus, une œuvre sous champignons de Paris. Halle Saint Pierre 2022-10-15 was last modified: by Les Pas Perdus, une œuvre sous champignons de Paris. Halle Saint Pierre Halle Saint Pierre 15 octobre 2022 Halle Saint-Pierre Paris Paris

Paris Paris