Lautenbach Haut-Rhin Lautenbach EUR La Troupe des Gnous Voyageurs présente “Les pas perdus”, une pièce de Denise Bonal. Mise en scène par Stéphane Herrada. Tout public à partir de 12 ans, participation libre au chapeau. La pièce sera jouée en avant première à Lautenbach le vendredi 18 mars dans le cadre des Printinales. +33 6 86 42 24 12 La Troupe des Gnous Voyageurs présente “Les pas perdus”, une pièce de Denise Bonal. Mise en scène par Stéphane Herrada. Tout public à partir de 12 ans, participation libre au chapeau. La pièce sera jouée en avant première à Lautenbach le vendredi 18 mars dans le cadre des Printinales. Lautenbach

