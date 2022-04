Les pas pareils, la Compagnie l’Indocile Vogelgrun Vogelgrun Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vogelgrun

Les pas pareils, la Compagnie l'Indocile Vogelgrun, 1 juin 2022, Vogelgrun.

2022-06-01 – 2022-06-01

Vogelgrun Haut-Rhin

Prenez le risque d'accompagner Rainette dans ce voyage drôle et émouvant qui met la tête à l'envers. Ou à l'endroit, c'est selon. Bienvenue chez Les Pas Pareils où la différence est toujours une chance… Dès 5 ans.

+33 3 89 71 94 31

