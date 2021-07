Paris Square Sarah-Bernhardt Paris Les Pas de Suzette Square Sarah-Bernhardt Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Pas de Suzette Square Sarah-Bernhardt, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 15h à 15h20

gratuit

Dans le cadre de l’Hyperfestival, une fable poétique et emportée pour deux marionnettistes. Assise sur son banc public, Suzette veille. Vêtue de son imperméable solitude, elle ne veut plus laisser le temps s’écouler entre ses doigts : enfuie de son Ehpad, on la recherche. Le ciel se couvre. Suzette veille. Au grain. À ne pas être prise par surprise. À exécuter son plan. Suzette veille. Complice et familière avec la mort. Durée : 20 minutes

À partir de 7 ans Idée originale, mise en scène et manipulation :

Stéphane Bientz et Bruno Michellod

Construction : Bruno Michellod

Regard extérieur : Pascale Goubert

