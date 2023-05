Les Particulières de L’École du Jeu Théâtre Paris – Villette Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Particulières de L’École du Jeu Théâtre Paris – Villette, 7 juin 2023, Paris. Du jeudi 15 juin 2023 au vendredi 16 juin 2023 :

jeudi, vendredi

de 14h00 à 22h00

Du mercredi 07 juin 2023 au samedi 10 juin 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 22h00

.Tout public. gratuit Entrée gratuite sur réservation uniquement : reservation(a)ecoledujeu.com LES PARTICULIÈRES – SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE Du 7 au 10 juin au Théatre Paris-Vilette et les 15 et 16 juin au Théatre Dunois, les actrices/acteurs en formation de Cycle Long à l’École du Jeu vous invitent à leurs « PARTICULIÈRES », représentations théâtrales qui célèbrent la fin de l’année de formation. Elles/ils présenteront une série de performances scéniques dans des conditions professionnelles, opportunité pour chacune des promotions de l’école de vous donner à voir, à sentir et à partager leurs travaux et ce qui leur tient à cœur. Venez à leur rencontre : c’est l’occasion de découvrir leurs travaux et d’échanger de manière conviviale. Entrée gratuite sur réservation uniquement Programme et réservation sur www.ecoledujeu.com Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.ecoledujeu.com/_l-ecole-du-jeu_les-particulieres-2023.htm 0142518402 reservation@ecoledujeu.com https://www.facebook.com/lecoledujeuparis https://www.facebook.com/lecoledujeuparis https://www.ecoledujeu.com/_l-ecole-du-jeu_les-particulieres-2023.htm

@Marguerite Bourgoin les particulières de L’École du Jeu Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Paris - Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Paris - Villette Paris

Théâtre Paris - Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Particulières de L’École du Jeu Théâtre Paris – Villette 2023-06-07 was last modified: by Les Particulières de L’École du Jeu Théâtre Paris – Villette Théâtre Paris - Villette 7 juin 2023 Théâtre Paris - Villette Paris,Paris

Paris Paris