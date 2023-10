Vide ta Chambre Les Parrauds Montrem, 22 octobre 2023, Montrem.

Montrem,Dordogne

Vente de jouets, vêtements enfants, puériculture…

Buvette et restauration sur place.

8h30-17h, salle de tennis (Les Parrauds).

Tarif exposant (arrivée à 7h30) : 3 €/mètre en intérieur – 2 €/mètre en extérieur

Tennis club Montrem, inscriptions 06 72 44 09 21.

Les Parrauds Salle de Tennis

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sale of toys, children’s clothing, childcare?

Refreshments and catering on site.

8.30am-5pm, tennis hall (Les Parrauds).

Exhibitor fee (arrival at 7:30am): 3 ?/metre indoors ? 2 ?/metre outdoors

Tennis club Montrem, registration 06 72 44 09 21

Venta de juguetes, ropa infantil, guardería..

Refrescos y catering in situ.

de 8.30 a 17.00 h, pabellón de tenis (Les Parrauds).

Precio para expositores (llegada a las 7.30 h): 3 €/metro interior ? 2 €/metro exterior

Club de tenis Montrem, inscripción 06 72 44 09 21

Verkauf von Spielzeug, Kinderkleidung, Babyausstattung?

Getränke und Speisen vor Ort.

8.30-17 Uhr, Tennishalle (Les Parrauds).

Ausstellertarif (Ankunft um 7.30 Uhr): 3 ?/Meter im Innenbereich ? 2 ?/Meter im Außenbereich

Tennis Club Montrem, Anmeldungen 06 72 44 09 21

