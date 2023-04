BROCANTE AUX PAROCHES Rue de la Prairie, 1 mai 2023, Les Paroches.

Organisée par le Comité des Fêtes Les Sept Chênes, sur le terrain du comité.

Horaires visiteurs 08h00 à 18h00

Installation à partir de 7 heures (5 € les 5 mètres).

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite.

Renseignements et réservations au 07 77 99 53 36 ou au 07 60 50 11 20. Tout public

Lundi 2023-05-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. 0 EUR.

Rue de la Prairie

Les Paroches 55300 Meuse Grand Est



Organized by the Comité des Fêtes Les Sept Chênes, on the committee’s grounds.

Visitor’s hours 08h00 to 18h00

Installation from 7 am (5 ? the 5 meters).

Catering and refreshments on site

Free entrance.

Information and reservations at 07 77 99 53 36 or 07 60 50 11 20

Organizado por el Comité des Fêtes Les Sept Chênes, en los terrenos del comité.

Horario de visita de 08h00 a 18h00

Instalación a partir de las 7h00 (5€ por 5 metros).

Catering y refrescos in situ

Entrada gratuita.

Información y reservas en los teléfonos 07 77 99 53 36 o 07 60 50 11 20

Organisiert vom Comité des Fêtes Les Sept Chênes, auf dem Gelände des Komitees.

Öffnungszeiten der Besucher 08.00 bis 18.00 Uhr

Aufbau ab 7 Uhr (5 ? pro 5 Meter).

Essen und Trinken vor Ort

Eintritt frei.

Informationen und Reservierungen unter 07 77 99 53 36 oder 07 60 50 11 20

Mise à jour le 2023-04-12 par OT COEUR DE LORRAINE