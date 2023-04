SOIRÉE CIEL DE PRINTEMPS & LES LYRIDES Le champ Chipoté, 22 avril 2023, Les Paroches.

Soirée Astronomie proposée par l’Association sammielloise d’astronomie. Découverte des constellations de printemps qui remplacent les constellations d’hiver et observations des étoiles filantes…. Tout public

Samedi 2023-04-22 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-22 . 0 EUR.

Le champ Chipoté Observatoire des Paroches

Les Paroches 55300 Meuse Grand Est



Astronomy evening proposed by the Sammiello Association of Astronomy. Discovery of the spring constellations that replace the winter constellations and observations of shooting stars…

Velada astronómica propuesta por la Asociación Sammiello de Astronomía. Descubrimiento de las constelaciones de primavera que sustituyen a las de invierno y observaciones de estrellas fugaces…

Astronomieabend, der von der Association sammielloise d’astronomie angeboten wird. Entdeckung der Frühlingskonstellationen, die die Winterkonstellationen ersetzen, und Beobachtung von Sternschnuppen…

Mise à jour le 2023-04-08 par OT COEUR DE LORRAINE