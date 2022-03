Les parlottes du samedi Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Les parlottes du samedi Salviac, 12 mars 2022, Salviac. Les parlottes du samedi Salviac

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12

Salviac Lot Vous avez aimé un livre ? Venez en parler ! Qu’il soit récent ou plus ancien, d’un auteur connu ou moins connu, venez partager votre livre coup de cœur et découvrir ceux d’autres passionnés de livres comme vous ! Pas de jugement, juste des sentiments ! On vous attend ! +33 9 67 34 62 43 ©

