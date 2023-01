LES PARLOTTES DU MOULIN Rives-d’Autise Rives-d'Autise Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise

Vendée

LES PARLOTTES DU MOULIN Rives-d’Autise, 8 août 2023, Rives-d'Autise . LES PARLOTTES DU MOULIN 16 rue du moulin Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise Vendée Nieul sur l’Autise 16 rue du moulin

2023-08-08 19:00:00 – 2023-08-08 23:30:00

Nieul sur l’Autise 16 rue du moulin

Rives-d’Autise

Vendée Retrouvez l’esprit conviviale des veillées d’autrefois et venez profitez d’une soirée conviviale. Programmation en cours Sur réservation au 02 51 52 47 43 ou contact@maisondelameunerie-vendee.fr Restauration sur place Soirée guingette autour du Moulin de la Maison de la Meunerie contact@maisondelameunerie-vendee.fr +33 2 51 52 47 43 Nieul sur l’Autise 16 rue du moulin Rives-d’Autise

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise, Vendée Autres Lieu Rives-d'Autise Adresse Rives-d'Autise Vendée Nieul sur l'Autise 16 rue du moulin Ville Rives-d'Autise lieuville Nieul sur l'Autise 16 rue du moulin Rives-d'Autise Departement Vendée

Rives-d'Autise Rives-d'Autise Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-dautise/

LES PARLOTTES DU MOULIN Rives-d’Autise 2023-08-08 was last modified: by LES PARLOTTES DU MOULIN Rives-d’Autise Rives-d'Autise 8 août 2023 16 rue du moulin Nieul sur l'Autise Rives-d'Autise Vendée Rives-d'Autise Vendée

Rives-d'Autise Vendée