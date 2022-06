Les Parleuses : Vickie Gendreau (1989-2013) vue par Aimée Verret Librairie Le Monte en l’Air Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Parleuses : Vickie Gendreau (1989-2013) vue par Aimée Verret Librairie Le Monte en l’Air, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 17h00

. gratuit Sur réservation pour les ateliers d’écriture et de lecture par arpentage auprès des bibliothécaires.

Les Parleuses vous propose de découvrir deux autrices méconnues au travers d’un atelier de lecture par arpentage ou d’un atelier d’écriture, suivi d’une lecture-performance de l’autrice Aimée Verret en hommage à l’autre québecoise Vickie Gendreau (1989-2013). Vickie Gendreau (1989-2013) par Aimée Verret

Les Parleuses – Poésie Québec SAMEDI 11 JUIN 15H – A la bibliothèque Sorbier, sur inscription Au choix : atelier d’écriture ou atelier de lecture par arpentage* 18H – A la librairie Le Monte en l’Air, entrée libre ​​Lecture performance Pour en finir avec une histoire de la littérature qui invisibilise et minorise les textes d’autrices et donc nuit à la littérature elle-même, chaque mois, les Parleuses organisent une séance de bouche à oreilles pour propager le matrimoine littéraire. Elles invitent une autrice contemporaine à se faire passeuse de l’œuvre d’une autrice du matrimoine. Chaque séance s’articule autour d’un atelier d’écriture, d’un atelier de lecture par arpentage et d’une performance inédite. Pour cette 30e séance, la poétesse Aimée Verret imagine une séance dédiée à Vickie Gendreau. En partenariat avec le festival Rapailler, imaginé par le Monte-en-l’Air. *lecture collective d’un livre par découpage. Librairie Le Monte en l’Air 2 Rue de la Mare 75020 Paris Contact : http://litterature-etc.com/rendez-vous/vickie-gendreau-par-aimee-verret-30e-seance/ 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Bibliothèque Sorbier Autrices Aimée Verret (gauche) et Vickie Gendreau (droite)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Le Monte en l'Air Adresse 2 Rue de la Mare Ville Paris lieuville Librairie Le Monte en l'Air Paris Departement Paris

Librairie Le Monte en l'Air Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Parleuses : Vickie Gendreau (1989-2013) vue par Aimée Verret Librairie Le Monte en l’Air 2022-06-11 was last modified: by Les Parleuses : Vickie Gendreau (1989-2013) vue par Aimée Verret Librairie Le Monte en l’Air Librairie Le Monte en l'Air 11 juin 2022 Librairie Le Monte en l'Air Paris Paris

Paris Paris