Chaque séance s’articule autour d’un atelier d’écriture, d’un atelier de lecture par arpentage et d’une performance inédite. Pour cette 25e séance, l’autrice Amandine Dhée imagine une séance dédiée à Nuala O’Faolain, à la médiathèque de Faches-Thumesnil. 14h30 → 16h30 Atelier d’écriture ou Atelier de lecture par arpentage 17h → 18h Lecture – enregistrement de podcast Amandine Dhée est écrivaine et comédienne. L’émancipation, notre rapport à autrui et à notre environnement de vie sont les thèmes récurrents qui marquent son travail. Elle publie aux éditions de La Contre Allée, notamment, La femme Brouillon, en 2017, A mains nues, en 2020, Et puis ça fait bête d’être triste en maillot de bain en 2021. Son besoin d’exploration des formes l’amène régulièrement sur scène pour partager ses textes lors de lectures musicales ou encore pour y interpréter un rôle dans l’adaptation de ceux destinés au théâtre.

gratuit;

Les Parleuses organisent une séance de bouche à oreilles pour propager le matrimoine littéraire. Elles invitent une autrice contemporaine à se faire passeuse de l’œuvre d’une autrice du matrimoine. Faches-Thumesnil / Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 Rue Carnot, 59155 Faches-Thumesnil Nord

