Paris Auditorium du Petit Palais Paris Les Paris de la Commune Auditorium du Petit Palais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Paris de la Commune Auditorium du Petit Palais, 26 mai 2021-26 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 26 mai 2021

de 9h30 à 18h

gratuit

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Commune, le Comité d’histoire de la Ville de Paris organise une journée d’étude à l’auditorium du Petit Palais le 26 mai 2021. Les communications proposeront d’interroger les géographies parisiennes de la Commune et d’examiner les événements de 1871, leur postérité et leur inscription dans l’espace public contemporain. Avec les interventions de : Paul Boulland (CNRS) et Julien Lucchini (Éditions de l’Atelier)

Michel Cordillot (Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis)

Quentin Deluermoz (Université de Paris)

Laure Godineau (université Sorbonne Paris Nord)

Tangui Perron (Ciné-archives)

Jean-Louis Robert (Université Paris 1 Panthéon –Sorbonne)

Danielle Tartakowsky (Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis)

Sidonie Verhaegue (Université de Lille) Modalités d’inscriptions à venir en fonction des conditions sanitaires.

Si les conditions sanitaires ne permettent pas d’accueillir le public, une captation de la journée sera mise en ligne ultérieurement. Animations -> Conférence / Débat Auditorium du Petit Palais Avenue Winston Churchill Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (168m) 8, 13 : Invalides (469m)

Contact : https://www.facebook.com/comite.dhistoire/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-05-26T09:30:00+02:00_2021-05-26T18:00:00+02:00

© Roger-Viollet

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Auditorium du Petit Palais Adresse Avenue Winston Churchill Ville Paris