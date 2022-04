Les Parents viennent de Mars, les enfants du McDo ! Chez Papa Bizanos, 7 mai 2022, Bizanos.

Les Parents viennent de Mars, les enfants du McDo ! Chez Papa Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos

2022-05-07 – 2022-05-07 Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe

Bizanos 64320

49.5 49.5 EUR On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »… Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a-t-il pris ? » Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : »c’est sûr, j’ai été adopté ». En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfant, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! 1h20

Programme de la soirée :

19h pour dîner et spectacle – Traiteur La Rumeur

20h30 pour le spectacle seul – possibilité de prendre assiette charcuterie/fromage au bar (à réserver sur bizane@free.fr)

On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »… Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a-t-il pris ? » Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : »c’est sûr, j’ai été adopté ». En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfant, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! 1h20

Programme de la soirée :

19h pour dîner et spectacle – Traiteur La Rumeur

20h30 pour le spectacle seul – possibilité de prendre assiette charcuterie/fromage au bar (à réserver sur bizane@free.fr)

+33 5 59 27 27 08

On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »… Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a-t-il pris ? » Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : »c’est sûr, j’ai été adopté ». En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfant, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! 1h20

Programme de la soirée :

19h pour dîner et spectacle – Traiteur La Rumeur

20h30 pour le spectacle seul – possibilité de prendre assiette charcuterie/fromage au bar (à réserver sur bizane@free.fr)

Compagnie Bizane

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos

dernière mise à jour : 2022-03-21 par