LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS… DU MC DO ! CHEZ PAPA Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS… DU MC DO ! CHEZ PAPA Montpellier, 13 février 2022, Montpellier. LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS… DU MC DO ! CHEZ PAPA Montpellier

2022-02-13 – 2022-02-13

Montpellier Hérault 12 12 EUR Ne manquez pas le spectacle « Les parents viennent de Mars, Les enfants… Du Mc Do ! Chez Papa » au Théâtre le Point Comédie ►Une pièce familiale très drôle, découverte pour vous à Avignon 2019 !

La comédie qui va réconcilier la famille!

On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »…

On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »…

Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a t-il pris ? »

Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : »c’est sûr, j’ai été adopté ».

Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères. Pass sanitaire obligatoire Ne manquez pas le spectacle « Les parents viennent de Mars, Les enfants… Du Mc Do ! Chez Papa » au Théâtre le Point Comédie contact@lepointcomedie.fr +33 6 04 14 76 08 https://www.lepointcomedie.fr/ Ne manquez pas le spectacle « Les parents viennent de Mars, Les enfants… Du Mc Do ! Chez Papa » au Théâtre le Point Comédie ►Une pièce familiale très drôle, découverte pour vous à Avignon 2019 !

La comédie qui va réconcilier la famille!

On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »…

On adore nos parents mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »…

Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est « mais de qui a t-il pris ? »

Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : »c’est sûr, j’ai été adopté ».

Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères. Pass sanitaire obligatoire Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS… DU MC DO ! CHEZ PAPA Montpellier 2022-02-13 was last modified: by LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS… DU MC DO ! CHEZ PAPA Montpellier Montpellier 13 février 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault