Les parents viennent de mars, les enfant… Du Mcdo ! Chez papa ! Compiègne, 28 avril 2022, Compiègne.

Les parents viennent de mars, les enfant… Du Mcdo ! Chez papa ! Compiègne

2022-04-28 – 2022-04-28

Compiègne Oise

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille : la comédie qui réconcilie tout le monde !

On adore nos enfants mais parfois… On adore nos parents mais parfois… Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question qui leur vient à l’esprit c’est : ” Mais de qui a t-il pris ? ” Lui, lorsqu’il regarde ses parents, twitte : ” C’est sûr, j’ai été adopté “.

Véritable miroir de notre société, cette pièce met l’accent sur le fossé générationnel existant entre les parents et les enfants, créant ainsi une multitude de situations comiques. Au gré des différents sketchs, les enfants grandissent avec leurs problèmes. On feuillette avec humour et tendresse l’album de cette saga familiale, et l’on traverse les âges sans prendre une ride ! Un véritable lifting contre la morosité quotidienne !

romain@letheatreamoustaches.com

Les parents viennent de mars les enfants du mcdo – Chez papa

Compiègne

