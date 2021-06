Les parenthèses musicales – Oum Pa Pa! (Ensemble D’Cybèles) Clohars-Carnoët, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Clohars-Carnoët.

Les parenthèses musicales – Oum Pa Pa! (Ensemble D’Cybèles) 2021-07-17 – 2021-07-17 Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

Entre musique et comédie, « Oum Pa Pa! » est un spectacle rythmé où Bizet côtoie Tchaïkovski et Yann Tiersen rencontre Piazzolla. Entouré par deux flûtes traversières, un alto et parfois des piccolos, l’accord on se dévoile à travers une succession de tableaux surprenants. (1h15 / 6 ans et +)

+33 2 98 71 53 90

