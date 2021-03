Hastingues Hastingues Hastingues, Landes Les Parenthèses de V. Exposition et vente d’œuvres d’art contemporain Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Les Parenthèses de V. Exposition et vente d’œuvres d’art contemporain, 30 avril 2021-30 avril 2021, Hastingues. Les Parenthèses de V. Exposition et vente d’œuvres d’art contemporain 2021-04-30 14:00:00 – 2021-05-09 19:00:00 Château d’Estrac 43 Place Général de Monsabet

Hastingues Landes Hastingues Pouvoir découvrir des œuvres d’artistes contemporains, en situation dans un lieu de vie afin de favoriser la projection du spectateur. C’est ainsi que le travail des 10 plasticiens investit cette demeure ancienne et chargée d’histoire. Les peintures à l’huile et images digitales, côtoieront le mobilier classique. Les céramiques épurées, évocatrices d’un étrange habitat ou figurant notre contemporanéité dialogueront avec des curiosités chinées par les propriétaires des lieux. Les murs ornés des pages encadrées de l’ouvrage « Le temple des muses » sont habilement troublés par l’arrivée de la couleur avec des dessins et gravures pour une mise en lumière lumière réciproque. Pas de doute, cette édition va vous charmer par bien des aspects. Venez faire l’expérience de cet anachronisme et vous plonger dans ces murs anciens abritant une création contemporaine, elle aussi d’une grande richesse. Pouvoir découvrir des œuvres d’artistes contemporains, en situation dans un lieu de vie afin de favoriser la projection du spectateur. C’est ainsi que le travail des 10 plasticiens investit cette demeure ancienne et chargée d’histoire. +33 5 58 73 12 20 Pouvoir découvrir des œuvres d’artistes contemporains, en situation dans un lieu de vie afin de favoriser la projection du spectateur. C’est ainsi que le travail des 10 plasticiens investit cette demeure ancienne et chargée d’histoire. Pouvoir découvrir des œuvres d’artistes contemporains, en situation dans un lieu de vie afin de favoriser la projection du spectateur. C’est ainsi que le travail des 10 plasticiens investit cette demeure ancienne et chargée d’histoire. Les peintures à l’huile et images digitales, côtoieront le mobilier classique. Les céramiques épurées, évocatrices d’un étrange habitat ou figurant notre contemporanéité dialogueront avec des curiosités chinées par les propriétaires des lieux. Les murs ornés des pages encadrées de l’ouvrage « Le temple des muses » sont habilement troublés par l’arrivée de la couleur avec des dessins et gravures pour une mise en lumière lumière réciproque. Pas de doute, cette édition va vous charmer par bien des aspects. Venez faire l’expérience de cet anachronisme et vous plonger dans ces murs anciens abritant une création contemporaine, elle aussi d’une grande richesse. © Château d’Estrac

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Hastingues Adresse Château d'Estrac 43 Place Général de Monsabet Ville Hastingues