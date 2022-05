Les parenthèses de Saint-Maurice : Théâtre – Jack London Clohars-Carnoët, 4 septembre 2022, Clohars-Carnoët.

Les parenthèses de Saint-Maurice : Théâtre – Jack London Site abbatial de Saint-Maurice Saint-Maurice Clohars-Carnoët

2022-09-04 – 2022-09-04 Site abbatial de Saint-Maurice Saint-Maurice

Clohars-Carnoët 29360

De Martin Eden

On entend l’océan, on imagine les ciels étoilés, on crame sous le soleil des mers du sud, on pleure dans les tempêtes, les fortes houles, on contemple.

On est dans les pages qui se tournent, se retournent, se mêlent, les pages d’un livre qui n’a pas encore de titre.

Le couple mythique est ici réinventé, couple sorti de la réalité et de notre imaginaire. On tord le vrai, peu importe, on fait ici notre voyage dans les mers du sud.

Arrêt des entrées 2h avant la fermeture.

+33 2 98 71 53 90 https://www.compagnieavanti.com/le-mariage-de-figaro

Site abbatial de Saint-Maurice Saint-Maurice Clohars-Carnoët

