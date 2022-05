Les Parenthèses de la bibliothèque – Les jardins au naturel Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne, 14 mai 2022, Mézières-en-BrenneMézières-en-Brenne.

Les Parenthèses de la bibliothèque – Les jardins au naturel 4 rue du Nord Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14

Mézières-en-Brenne Indre 4 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Mézières-en-Brenne La bibliothèque de Mézières vous invite pour de nouvelles Parenthèses sur les jardins au naturel à faire avec ses enfants: fabrication d’un compost, non utilisitation de produits phyto-sanitaires, découvrir le calendrier des plantations, découvrir “les jardins de Brenne ” et “les jardins partagés de Preuilly”. Animation proposée par “les Parenthèses de la médiathèques”, co-financée par la CAF et la mairie de Mézières.

Apprendre à faire un jardin avec ses enfants en respectant l’environnement.

bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr +33 2 54 38 12 67 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/

La bibliothèque de Mézières vous invite pour de nouvelles Parenthèses sur les jardins au naturel à faire avec ses enfants: fabrication d’un compost, non utilisitation de produits phyto-sanitaires, découvrir le calendrier des plantations, découvrir “les jardins de Brenne ” et “les jardins partagés de Preuilly”. Animation proposée par “les Parenthèses de la médiathèques”, co-financée par la CAF et la mairie de Mézières.

©Bibliothèque de Mézières

4 rue du Nord Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne

dernière mise à jour : 2022-05-02 par