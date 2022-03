Les (parent)hèses de la bibliothèque – “DYS” les connaître et s’adapter Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Mézières-en-BrenneMézières-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Mézières-en-Brenne Indre 4 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre Mézières-en-Brenne Conférence-débat proposée par “Le parenthèses de la Médiathèque” co-financée par la CAF et la Mairie de Mézières. Animé par le Dr Pouhet. Conférence -débat sur les “dys” animé par le docteur Prouhet. bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr +33 2 54 38 12 67 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/ Conférence-débat proposée par “Le parenthèses de la Médiathèque” co-financée par la CAF et la Mairie de Mézières. Animé par le Dr Pouhet. ©Bibliothèque de Mézières

