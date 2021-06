Mulhouse Square Steinbach Haut-Rhin, Mulhouse Les parcs et jardins à vélo Square Steinbach Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Les parcs et jardins à vélo Square Steinbach, 6 juin 2021-6 juin 2021, Mulhouse. Les parcs et jardins à vélo

Square Steinbach, le dimanche 6 juin à 15:00

Les parcs et jardins à vélo Enfourchez votre vélo et c’est parti pour une balade de 2 heures entre parcs et jardins ! Vous vous laisserez conter d’anciens jardins d’industriels aux essences exotiques, le premier parc public mulhousien et sa si grande variété d’arbres, mais aussi des promenades aménagées de manière beaucoup plus récente et qui voisinent avec bonheur avec l’eau, constituant ainsi autant de havres de paix…

visite libre sur inscription

Visite commentée à vélo de parcs et jardins Square Steinbach Place Guillaume Tell – Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Square Steinbach Adresse Place Guillaume Tell - Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Square Steinbach Mulhouse