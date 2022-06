Les parcs animaliers et le Haut-Koenigsbourg en fête Kintzheim, 3 juillet 2022, Kintzheim.

Les parcs animaliers et le Haut-Koenigsbourg en fête Kintzheim

2022-07-03 – 2022-07-03

Kintzheim 67600

Les parcs animaliers et le château du Haut-Koenigsbourg seront en fête à Kintzheim avec au programme : animation ludique et enrichissante sur les différents stands, jeux et loisirs divers pour petits et grands, ambiance musicale, participation des viticulteurs et des associations locales, restauration et tombola avec de nombreux lots de valeur.

Journée festive autour des parcs animaliers et du château du Haut-Koenigsbourg avec stands, animations, ambiance musicale, restauration et tombola

+33 6 08 28 94 42

Les parcs animaliers et le château du Haut-Koenigsbourg seront en fête à Kintzheim avec au programme : animation ludique et enrichissante sur les différents stands, jeux et loisirs divers pour petits et grands, ambiance musicale, participation des viticulteurs et des associations locales, restauration et tombola avec de nombreux lots de valeur.

Kintzheim

dernière mise à jour : 2022-05-23 par