Les parcs à huîtres de la baie des Veys au rythme des chevaux D113a Grandcamp-Maisy, mardi 6 août 2024.

Les parcs à huîtres de la baie des Veys au rythme des chevaux D113a Grandcamp-Maisy Calvados

A bord d’une calèche des Attelages de la Nicollerie, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour une balade à la découverte des parcs à huîtres. Avec votre guide, vous découvrirez l’estran de la Baie des Veys, les parcs à huîtres, la culture de l’huître et sa récolte. La balade se terminera avec la visite des ateliers ostréicoles et dégustation d’huîtres.

Réservation obligatoire

(3km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 18:00:00

fin : 2024-08-06 20:00:00

D113a Base conchylicole

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

