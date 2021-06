GRANDCAMP-MAISY Base conchylicole Grandcamp-Maisy Les parcs à huîtres de la Baie des Veys au rythme des chevaux Base conchylicole GRANDCAMP-MAISY Catégorie d’évènement: Grandcamp-Maisy

A bord d’une voiture attelée, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour une balade à la découverte des parcs à huîtres. En fin de sortie, vous découvrirez les ateliers ostréicoles et le guide vous proposera une dégustation d’huîtres. (3km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 18,00€ Tarif enfant 11,00€ 4-12 ans

A bord d'une voiture attelée, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour une balade à la découverte des parcs à huîtres. En fin de sortie, vous découvrirez les ateliers ostréicoles et le guide vous proposera une dégustation d'huîtres. (3km/2h) – Niveau 1

Base conchylicole D113a,14450,GRANDCAMP-MAISY GRANDCAMP-MAISY

2021-07-13T11:00:00 2021-07-13T13:00:00;2021-07-20T16:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-27T11:00:00 2021-07-27T13:00:00;2021-08-03T12:30:00 2021-08-03T14:30:00;2021-08-10T17:30:00 2021-08-10T19:30:00;2021-08-17T12:00:00 2021-08-17T14:00:00;2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T20:00:00;2021-08-31T12:30:00 2021-08-31T14:30:00

