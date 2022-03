Les parcours du coeur Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos Landes EUR Animations, prévention, circuits vous sont proposés par la Ville dans le cadre d’une journée nationale de prévention avec la Fédération Française de Cardiologie.

Au programme Marche

Course

Vélo

Roller

Trottinettes

Disc-golf

Tir à l’arc

