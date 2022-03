Les parcours du coeur SIGAL Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

SIGAL, le dimanche 3 avril à 09:00

Rendez-vous le 3 avril de 9h à 14h pour les parcours du coeur. Au programme : biathlon, course à pied, yoga, balade à poney… une restauration sur place est également prévue.

Entrée gratuite

Le 3 avril de 9h à 14h à l’aérodrome de Bondues SIGAL BONDUES Wambrechies Nord

