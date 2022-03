LES PARCOURS DU COEUR Sarreguemines, 14 avril 2022, Sarreguemines.

2022-04-14 16:00:00 – 2022-04-14 20:00:00

Sarreguemines Moselle

Venez rejoindre le Club Coeur et Santé Sarreguemines pour Les Parcours du Coeur.

Des animations auront lieu tout au long de ces deux journées :

– Balade au ‘Coeur’ de Sarreguemines, 3 parcours de marche (5, 10 et 16 km).

– Sensibilisation aux gestes qui sauvent, initiation sur mannequin et défibrillateur.

– Activités physiques et évaluation diagnoform, initiation marche nordique et gymnastique douce.

– Conseils sur l’alimentation et arrêt du tabac.

meyer.patrick3@wanadoo.fr +33 6 72 37 93 86

Club Coeur et Santé Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-03-11 par