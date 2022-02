LES PARCOURS DU CŒUR Saint-Dié-des-Vosges, 3 avril 2022, Saint-Dié-des-Vosges.

2 EUR

Marche avec deux circuits vers le massif de la Bure avec départs libres : circuit familial (7,5 km) avec départ libre entre 8 h et 15 h, circuit bon marcheur (12,5 km) avec départs libres entre 8 h et 13 h.

VTT : départ groupé à 9 heures circuit de 14,5 kilomètres dans le massif de la Bure réservé aux VTTistes confirmés, le port du casque est obligatoir

Vélo sur route : départ groupé à 9 heures 30, randonnée de 16 kilomètres en direction d’Etival-Clairefontaine, sans difficulté, ouverte à tout type de vélo, y compris ceux à assistance électrique ; le port du casque et d’un gilet fluo est obligatoire.

Stands santé : une dizaine de professionnels de santé (infirmières, cardiologue et diabétologue), mesure de la glycémie par un médecin du service de diabétologie de l’hôpital ou une infirmière, mesure de la tension artérielle par une infirmière du Club Cœur et Santé, démonstrations sur les gestes qui sauvent et en particulier sur l’utilisation du défibrillateur, informations sur les maladies cardiovasculaires et leur prévention : des brochures de la Fédération Française de Cardiologie seront disponibles gratuitement.

Rappelons que toutes ces activités physiques se font sans aucun esprit de compétition.

http://www.coeuretsante.deodatie.fr/

Club Coeur et Santé

Saint-Dié-des-Vosges

