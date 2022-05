Les Parcours du Coeur Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Les Parcours du Coeur Saint-Astier, 21 mai 2022, Saint-Astier. Les Parcours du Coeur Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-05-21 08:30:00 – 2022-05-21 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne – 9h : Marche avec ou sans bâtons : 10 / 12 km

– 9h30 : Marche, parcours famille 4 / 6 km

– 14h : Marche famille 4 / 6 km

– 14h15 : Randonnée vélo route 52 km, possibilité vélo assistance électrique – 20h30, cinéma La Fabrique : Film débat « La grand Messe ».

Stands d’informations toute la journée : santé du cœur, gestes qui sauvent, jeu autour de la prévention.

RDV centre culturel

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

