Les Parcours du coeur de Lembeye Lembeye, 14 mai 2022, Lembeye.

Les Parcours du coeur de Lembeye Lembeye

2022-05-14 08:45:00 – 2022-05-14 13:00:00

Lembeye Pyrénées-Atlantiques Lembeye

EUR 0 0 8h45 : accueil et inscription.

9h : sensibilisation et prévention aux risques cardiovasculaires par les professionnels de santé et pompiers.

9h45 : échauffement collectif.

10h : course et marche de 5,5 km. Initiation à la marche nordique, visite guidée de Lembeye.

Village santé du cœur : ateliers pilate, sophro-relaxation, animations parents-enfants, stands de prévention, producteurs locaux.

J’aime mon cœur, je participe !

+33 9 81 10 80 50

Diapason

Lembeye

