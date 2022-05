“LES PARCOURS DU COEUR” CHAÎNE DE NAGE SOLIDAIRE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

2022-06-18

10h – 16h Nage solidaire de 15Km au départ de la Grande-Motte vers l'institut Saint-Pierre à Palavas (rive droite). Avec Clémence Gualy, Jacques Tuset et Ludivine Blanc Au profit de la recherche contre la cardiomyopathie. Animations, conférence, démonstrations et collecte de fonds. https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/presentation-des-parcours-du-coeur/ ou https://www.fedecardio.org/j-agis/presentation/

