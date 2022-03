Les parcours du coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Les parcours du coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin, 3 avril 2022, Saint-Quentin. Les parcours du coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03 12:00:00

Saint-Quentin Aisne Chaque année les Parcours du Cœur rassemblent plus de 300 000 participants dans les Hauts-de-France. Ils proposent de bouger ensemble dans une ambiance conviviale, avec des conseils d’hygiène de vie, pour se donner envie de le faire tous les jours.

Rendez-vous le dimanche 3 avril à partir de 8 heures sur le parking de l’hôpital Saint-Claude. – 8h30 à 10h : inscriptions

– 9h : départ du 10 km boucle pédestre

– 9h10 : départ du 6,5 km boucle pédestre

– 9h20 : départ du 6,5 km initiation marche nordique

