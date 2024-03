Les Parcours du Coeur à Laon Laon, dimanche 7 avril 2024.

Les Parcours du Coeur à Laon Laon Aisne

Toute une matinée gratuite organisée par le Club Cœur et Santé de Laon, avec pour seul mot d’ordre bougez pour votre cœur ! Diverses animations ouvertes à tous la ponctueront (marche nordique, footings, marche douce et soutenue, etc), alors venez nombreu-ses-x !, alors venez donc nombreux dès 8h dans le cloître de l’abbaye Saint-Martin de Laon ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07

Rue Marcelin Berthelot

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

