Les Parcours du Coeur 2024 COSEC Dinard, vendredi 5 avril 2024.

Sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie, le CCAS et la Ville de Dinard, en partenariat avec le Club Cœur et Santé Dinard / Saint-Malo

Les Parcours du Cœur, qui ont vu le jour en 1975 à l’initiative du Dr Henri Delbecque, sont aujourd’hui la plus grande opération de prévention-santé organisée en France ! Ils ont pour objectif de faire reculer les maladies cardiovasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risque.

Vendredi 5 Avril

19 h Conférence au COSEC

Samedi 6 Avril 13h30 COSEC

13 h 30 > Accueil par l’association Club Cœur et Santé Dinard / Saint-Malo

14 h > Circuit vélo sécurité organisé par la police municipale de Dinard

14 h 30 > Randonnée pédestre de 8 km à Dinard organisée par le CCAS

14 h 30 > Parcours vélo de 14 km encadré par l’association Dinard Cyclotourisme (en respectant le code de la route)

15 h > Démonstrations et initiations sport-santé par l’association Athlétique Côte d’Émeraude > > terrains du COSEC

Randonnée pédestre familiale de 5 km organisée par le CCAS

17 h > Goûter de clôture organisé par la coop bio et la ville de Dinard*

LES PARTENAIRES

Ville de Dinard, la Coop Bio, Association des Secouristes de la Côte d’Émeraude (ASCE), Dinard cyclotourismes, CCAS, Athlétique côte d’Émeraude (ACE), Domitis, Emeria, Fondation Partage et vie, Institut de formation en Soins infirmiers (IFSI) de Saint-Malo, association Dinard Sport Santé, Fédération Française de Cardiologie Bretagne, Université Rennes 2 Villejean. .

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

